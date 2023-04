Certificazione Esg, accordo tra Fòrema e Iase Italy per corsi di formazione online

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un piano di formazione online sulla sostenibilità per consentire la certificazione green a imprenditori, manager e dipendenti. È il contenuto dell’accordo siglato tra Fòrema, ente di formazione di Confindustria Veneto Est (associazione di impresa che rappresenta 5.500 aziende) e Iase Italy, filiale tricolore dell’International Association for Sustainable Economy. Fòrema in particolare proporrà i corsi Isb, International Sustainable Business, certificazione specifica per il settore produttivo, disponibile attualmente con un primo livello di base e adatto a qualsiasi soggetto nel mondo e un secondo livello Isb specialist Level. Verrà inoltre proposto anche l’Isf, l’International Sustainable Finance, certificazione specifica per il settore finanziario. Al termine dei corsi di formazione, i partecipanti potranno effettuare il test che consentirà di ottenere la certificazione internazionale Esg rilasciata da Iase.

I risultati della survey in Veneto

Si fa strada la consapevolezza, a livello imprenditoriale, della necessità di formazione sul versante sostenibilità. Le norme green europee sempre più pressanti, stanno obbligando infatti le aziende, e in particolare le quotate, ad allinearsi alla legislazione Esg.

La nuova dichiarazione non finanziaria, Csrd, obbligherà 50mila aziende in Europa a stilare il rendiconto green ma secondo le stime di Kpmg saranno 1 milione e 200 mila le società che redigeranno il documento (e ben 120mila in Italia). Il motivo? Le multinazionali capofiliera stanno chiedendo alle aziende fornitrici di allinearsi ai criteri di sostenibilità. Senza dimenticare che, anche a livello di finanziamenti, le banche pretendono con sempre più frequenza il rispetto dei parametri Esg.

«Abbiamo realizzato una survey, intervistando 226 aziende del Triveneto – ha ricordato Matteo Sinigaglia, direttore generale Fòrema –. Ne è emerso che appena il 5% ha misurato i propri impatti in ottica di sostenibilità mediante uno standard indipendente». Dalla ricerca Fòrema, è emerso poi che soltanto il 23% redige e pubblica annualmente una rendicontazione non finanziaria. Molto forte invece il legame con la comunità locale, che potrebbe essere incasellato nella S di sociale: il 75% delle aziende venete del campione dichiara di sostenere progetti con donazioni e/o sponsorizzazioni ad associazioni del territorio.

Presa di coscienza e formazione

Dai vertici di Fòrema e Iase Italy, viene sottolineata l’importanza della presa di coscienza delle aziende in ambito Esg. In particolare, è stata evidenziata l’importanza delle intese con le università. «Abbiamo in corso collaborazioni con l’Università di Padova e Ca' Foscari di Venezia che utilizzeremo per creare i percorsi formativi propedeutici all’ottenimento delle certificazioni di Iase Italy – ha spiegato Enrico Del Sole, presidente di Fòrema e vicepresidente di Confindustria Veneto Est –. Abbiamo inoltre intrapreso l’iter per diventare ente formativo accreditato anche a livello internazionale da Iase International, perché mai come adesso crediamo sia necessario formare gli imprenditori, in particolare quelli del mondo della finanza, attorno a questi temi e dare risposte concrete alle nostre imprese, al di là delle inutili iniziative di facciata».