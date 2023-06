Certificazione di parità per 1.300 sedi aziendali

I punti chiave Il bilancio

Gli incentivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I 5,5 milioni di finanziamenti in arrivo per sostenere le piccole e medie imprese a ottenere la certificazione della parità di genere e il rafforzamento della stessa certificazione nell’ambito del Codice degli appalti che entrerà in vigore il 1° luglio sono i due ultimi passi nel cammino della certificazione di parità, entrato nel vivo poco meno di un anno fa. Si tratta dell’attestazione (su base volontaria) per le aziende che adottano azioni mirate a ridurre il gap di genere, prevista dal Pnrr e introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 162/2021, alla quale è legato anche uno sgravio contributivo (dell’1%, fino a 50mila euro all’anno per il 2022).

La partecipazione economica delle donne alla vita della società, attraverso l’inclusione nel mondo del lavoro, è infatti uno storico punto di debolezza dell’Italia, che ha un tasso di occupazione femminile di 18 punti percentuali inferiore rispetto a quello maschile, con divari fra le Regioni (si veda la mappa qui a fianco). Una maggiore partecipazione al lavoro delle donne può essere stimolata anche da policy adeguate nelle aziende per gestire le differenze di genere, favorire la conciliazione tra vita privata e professionale, tutelare la maternità e il mantenimento del posto anche dopo la nascita dei figli.

Loading...

Il Pnrr ha destinato dieci milioni di euro al sistema di certificazione della parità di genere, partito il 1° luglio 2022 con la pubblicazione del decreto attuativo (del 29 aprile 2022). La certificazione viene rilasciata alle aziende da organismi accreditati, in base agli obiettivi indicati dalla prassi Uni/PdR 125:2022 (in sei aree: cultura e strategia, governance, processi Hr, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro).

LE DIFFERENZE NEL TERRITORIO Loading...

DIFFERENZA TRA TASSO DI OCCUPAZIONE MASCHILE E FEMMINILE Loading...

Il bilancio

Finora - fa sapere il Dipartimento per le Pari Opportunità - hanno acquisito la certificazione della parità di genere 305 imprese.

I dati di Accredia, l’ente italiano di accreditamento che abilita gli organismi a rilasciare la certificazione, rivelano che l’attestato è stato attribuito a oltre 1.300 sedi aziendali o siti produttivi: una banca, una catena retail o un’azienda con diversi stabilimenti possono infatti chiedere l’attestazione non solo per la sede centrale ma anche per singole filiali o siti produttivi nel territorio.