Certificazione della parità di genere - Dagli incentivi all’employer branding, tutti i vantaggi per le Pmi

L’introduzione di un Sistema di certificazione della parità di genere rientra nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).



L’intervento è a titolarità del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e vede Unioncamere soggetto attuatore.



Il Sistema attesta l’adozione da parte dei datori di lavoro di misure concrete per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda e per favorire, più in generale, l’empowerment femminile, così da migliorare la possibilità per le donne di accedere al mercato del lavoro, di leadership e di armonizzazione dei tempi vita.



In linea con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la parità di genere, l’obiettivo è contribuire a raggiungere entro il 2026 l’incremento di 5 punti nella classifica dell’Indice elaborato dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) che attualmente vede l’Italia al 13esimo posto fra i Paesi Ue.



Certificare l’impegno sulle politiche per la parità di genere per le aziende ora è più facile e anche conveniente, grazie all’Avviso per la concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione della Parità di Genere.



L’Avviso ha una dotazione di 4 milioni di euro (1.250.000 euro per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione della parità di genere e 2.750.000 euro per i servizi di certificazione della parità di genere) ed è disponibile con la relativa modulistica e i riferimenti utili sul sito https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/.

Per maggiori informazioni: avviso@paritadigenere.net - tel. 0640073620 (dalle ore 9.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì)



Tutti i vantaggi e i contributi della certificazione

I contributi erogati mediante questo Avviso pubblico, si affiancano ai meccanismi di incentivazione per le imprese che abbiano ottenuto la certificazione della parità di genere e che sono misure premiali previste dal codice degli appalti ed esoneri contributivi.



La certificazione sulla parità di genere, inoltre, rappresenta un vantaggio anche in termini di employer branding, perché accresce la reputazione dell’azienda rendendola più attraente sul mercato del lavoro e contribuisce soprattutto a introdurre una nuova concezione di cultura aziendale, basata sul merito e sulla valorizzazione delle skills e performances individuali e su una maggiore conciliazione della sfera professionale e personale.