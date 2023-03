Certificazione di parità, un’opportunità per le aziende

Perchè fare la Certificazione di Parità



La Certificazione di Parità di genere è una misura rivolta a qualsiasi impresa, indipendentemente dalle relative dimensioni, ma priva di valenza prescrittiva: nessuna azienda, grande o piccola che sia, è tenuta ad intraprendere il percorso della Certificazione di parità di Genere, se non per propria autonoma scelta ed iniziativa. Dunque, non c’è alcuna ragione per volerne limitare la portata in funzione di una proclamata riduzione dei vincoli burocratici a favore delle imprese: le imprese che vorranno certificarsi lo potranno fare e le imprese che non lo vorranno saranno parimenti libere di non farlo; alle prime, tuttavia, sarà obbligatoriamente assegnato un punteggio premiale adeguato al valore che questa certificazione rappresenta in termini di inclusione e parità sociale.



Peraltro, non hanno ragione di esistere le perplessità e resistenze di chi teme che la Certificazione di Parità di genere possa agevolare nei bandi pubblici le grandi aziende, che hanno a disposizione più mezzi economici e risorse da destinare a tale misura, a discapito di quelle più piccole. Questo timore – per quanto comunque infondato, dato il criterio di proporzionalità previsto nell’applicazione dei KPI delle Linee Guida in base a dimensioni occupazionali e settore di appartenenza dell’impresa – è stato ulteriormente scongiurato dal recente accordo siglato tra Unioncamere e il Dipartimento per le Pari opportunità che prevede specificatamente delle azioni a favore delle Pmi (tra 10 e 49 dipendenti) e delle micro-imprese (con meno di 9 dipendenti).



Da una parte c'è la formazione di un elenco di organismi di certificazione accreditati che aderiscono alle misure di agevolazione alla certificazione delle Pmi previste del PNRR, in relazione ai quali è stato pubblicato un avviso il 14 febbraio scorso; dall’altro il PNRR ha previsto per questa misura una dotazione finanziaria complessiva di 10 milioni di euro, di cui 5,5 milioni per i costi di certificazione, per un massimo di Euro 12.500 ad impresa ed altri 2.5 milioni per i servizi di assistenza tecnica e accompagnamento, per un massimo di Euro 2.500 ad impresa.

Un’opportunità non un vincolo



Premesso, dunque, che la Certificazione di parità di genere rappresenta solo un’opportunità e non un vincolo, la misura maggiormente osteggiata rimane quella che prevede, in caso di aggiudicazione dell’appalto, l’obbligo di riservare una quota pari ad almeno il 30% all’assunzione di giovani (36° anno di età) e donne per l’esecuzione del contratto o lo svolgimento delle attività connesse (art. 47, comma 4, del c.d. Decreto Semplificazioni).



Occorre notare che, anche in questo caso, non si tratta di un obbligo assoluto: la quota è comunque derogabile dalla stazione appaltante attraverso espressa e specifica motivazione. Si pensi, ad esempio, al caso di appalti in settori a bassa diversità di genere - es. edilizia - oppure alla presenza di clausole sociali di riassorbimento occupazionale, che prevedano obblighi in favore dei lavoratori già impegnati nell'esecuzione del servizio con il gestore uscente; oppure ancora, per quanto riguarda l’occupazione giovanile, al caso in cui il contratto richieda l'assunzione di soggetti con una rilevante esperienza lavorativa pregressa.