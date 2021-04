Cerved, a rischio 1,9 milioni di posti per il Covid e 65 miliardi di investimenti dalle imprese

3' di lettura

La perdita di posti di lavoro in Italia rispetto a prima della pandemia di Covid potrebbe arrivare fino a 1,9 milioni di lavoratori, in caso di ritardi nelle campagne vaccinali e di spesa dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il tasso di disoccupazione che balzerebbe dal 10% al 17% entro la fine del 2021. Le previsioni sono contenute nel Rapporto Italia sostenibile di Cerved che stima per l’Italia un potenziale per i mini green bond di 7,2 miliardi di euro e indica in Bolzano la provincia italiana più sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale e Milano al vertice per sostenibilità economica. Per la ripresa del Paese serve finanza sostenibile ma, è l’allarme del report, le Pmi sono a rischio di esclusione.

Rischio disoccupazione post-Covid al 17%

A causa della pandemia di Covid si rischia una disoccupazione fino al 17% e minori investimenti da parte delle imprese per 65 miliardi. Il Rapporto Cerved stima l'impatto del Covid su occupazione e investimenti delle imprese al 2021 e prevede una perdita di posti di lavoro che, in caso di ritardi nelle campagne vaccinali e di spesa dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che potrebbe arrivare fino a 1,9 milioni di lavoratori, con il tasso di disoccupazione che balzerebbe dal 10% al 17% entro la fine del 2021.

Le province con maggiori perdite di lavoro sarebbero quelle turistiche e con una maggiore presenza di settori colpiti dal rallentamento del commercio internazionale. Il tasso di disoccupazione potrebbe raggiungere il 20% a Rimini, il 18% a Prato, il 15% a Venezia, Firenze, Aosta, Livorno, Milano.

Minori investimenti delle imprese per 65 miliardi

Gli investimenti delle imprese potrebbero ridursi di 65 miliardi di euro con conseguenze sulla sostenibilità del nostro Paese, in particolare per la capacità del sistema produttivo di contribuire alla doppia transizione, digitale e ambientale. Una crisi che potrebbe toccare soprattutto il Mezzogiorno, ampliando ulteriormente i divari relativi alla digitalizzazione, alla tutela del territorio, all'inquinamento. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la finanza sostenibile potrebbero però innescare una ripresa orientata alla transizione verde e ai nuovi bisogni sociali.

Mini green bond: un potenziale da 7,2 miliardi

Cerved stima un potenziale per i mini green bond di 7,2 miliardi di euro in Italia e indica come la finanza sostenibile, con il piano di ripresa e resilienza, potrebbe «innescare una ripresa orientata alla transizione verde e ai nuovi bisogni sociali». Eppure, a oggi solo poche centinaia di grandi imprese misurano le loro performance Esg (ambientali, sociali e di governance).