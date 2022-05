Cerved al ritorno sugli Npl: «Shopping in Italia e fuori»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un paio di anni fa, l’idea di uscire progressivamente dal business dei crediti deteriorati. Oggi, a sorpresa, l’inversione di rotta: Cerved torna sui propri passi e si riposiziona sul mercato degli crediti non performing con l’intenzione di investirvi in maniera significativa. «Vogliamo crescere a doppia cifra anche con acquisizioni mirate in Italia e all’estero», annuncia a Il Sole 24Ore il ceo Andrea Mignanelli.

Non capita di frequente che una società cambi in rapida successione, e in direzioni...