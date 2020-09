Cervelli in fuga, controesodo spinto da Covid e sgravi fiscali Uno su 4,3 fra lavoratori e ricercatori emigrati all'estero vuole tornare nel Mezzogiorno, anche per avvicinarsi alla famiglia e grazie alla possibilità di uno sconto fiscale fino al 90%

di Vera Viola

L’epidemia da Covid induce una parte consistente dei giovani emigrati all’estero per motivi di studio e di lavoro a prendere in considerazione un ritorno “a casa”. Gli studenti si riorganizzano in vista della opportunità di seguire lezioni on line da remoto, i lavoratori in smart working in molti casi hanno già lasciato la casa in affitto delle città del nord o dei Paesi europei per ritornare nelle città del Mezzogiorno, chi all’estero aveva trovato lavoro ora ripensa alla scelta fatta.

Del fenomeno dà conferma la Ricerca «COVID-19 - L’impatto sui giovani talenti», condotta dal Centro Studi Pwc su iniziativa congiunta di Talents in Motion e Fondazione Con il Sud. La ricerca, condotta nel pieno della fase acuta della pandemia attraverso la piattaforma Linkedin, aveva l’obiettivo di comprendere come la pandemia avesse influenzato stili di vita, percorsi professionali e aspettative dei talenti italiani con un profilo internazionale. E giunge a conclusioni interessanti. Una in particolare: 1 talento su 5 pensa di tornare in Italia, 1 su 4,3 sta per tornare nelle regioni del Sud. Si parla di South Working come di un trend in crescita, favorito tra l’altro da agevolazioni fiscali introdotte dal Decreto Crescita nel 2019 e che prevedono la riduzione dell'imponibile del 70% e del 90% se la residenza viene trasferita in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia).

Elevato il numero di risposte che i ricercatori di Pwc hanno ricevuto: 1.104, e ciò conferma quanto il tema del brain drain (la fuga di cervelli) sia sentito proprio dai giovani talenti italiani. Il campione della ricerca comprendeva il 95% di residenti all’estero in Paesi europei (30% in UK), il 74% di età compresa tra i 18 e i 35 anni, il 57% uomini e il 43% donne, l’83% con laurea e master e il 7% con dottorato. E ancora, il 40% degli intervistati sono sposati, il 60% non ancora; il 14% con figli e l’86% senza.

Per tutti la pandemia è stata l’occasione per ripensare alla scelta fatta di emigrare. Con quali conclusioni? Per il 23% dei giovani coinvolti nell’indagine (1 su 4,3) «il COVID-19 ha accresciuto la propria propensione a tornare nel Mezzogiorno d’Italia» (il 20% nell’intero Paese).

Prima della primavera 2020 – recita lo studio di Pwc – si pensava di ritornare nelle città di origine solo avendo la certezza di poter migliorare retribuzione e livello di carriera; oggi questi obiettivi di vita perdono smalto.