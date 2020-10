Cervinia apre gli impianti da sci il 24 ottobre (salvo altre disposizioni) Il comprensorio sciistico del Cervino è tra i primi ad aprire e tra gli ultimi a chiudere la stagione. Per accedere alle piste necessaria la mascherina ma seggiovie e funivie avranno una capacità di trasporto del 100% di L.Ben.

Cervinia, anticipa tutti e grazie alla neve presente, è pronta ad inaugurare la stagione dello sci alpino (salvo disposizioni indipendenti dalla nostra volontà si legge infatti in una nota). Gli impianti apriranno il 24 ottobre e chiuderanno il 2 maggio 2021, informa la Cervino spa che gestisce il comprensorio: “Viste le recenti nevicate sarà possibile sciare non soltanto sulle piste svizzere del ghiacciaio di Plateau Rosà, ma anche sul versante italiano”. Sarà aperta anche la parte alta del “Ventina”, da Plateau Rosà a Cime Bianche Laghi; e a Plan Maison, dove saranno in funzione le seggiovie Plan Maison, “Fornet, Bontadini, si scierà sulle piste 6, 6.0, 6.00, 6bis, 46, 7.

Lo ski pass giornaliero “nazionale”, valido soltanto per impianti e piste aperte sul versante italiano del comprensorio, è proposto ad un prezzo speciale e promozionale di 30 euro (giornaliero “internazionale” 63 euro).

Secondo le indicazioni previste dal comprensorio per accedere agli impianti, dove è presente un termoscanner per misurare la temperatura corporea, bisognerà attenersi ai seguenti obblighi:

-indossare una mascherina chirurgica per la protezione di naso e bocca;

- seguire la segnaletica e mantenere sempre lungo i percorsi indicati all'interno delle stazioni la distanza interpersonale di 1 metro;

-igienizzare le mani o indossare i guanti prima di salire sui veicoli ed una volta terminato il viaggio;

-mantenere sui veicoli la posizione prevista ed occupare solamente i posti consentiti;

-informare gli addetti in presenza di sopravvenuti sintomi di infezione respiratorie acute riconducibili all'infezione da Virus Covid-19, o febbre superiore a 37,5°.

Fortemente consigliato l’acquisto dello skipass online per evitare le code alla biglietteria: dove comunque va mantenuto il distanziamento di un metro. Tutti gli impianti avranno la capacità al 100%.