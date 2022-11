Cervinia per un'esperienza oltre confine

Da oggi si torna a sciare al cospetto del grande Cervino in un ambiente invernale senza uguali ideale per chi pratica lo sci d'alpinismo. Per chi usa gli impianti a Cervinia,storica apripista di stagione, a quelli che salgono a Plan Maison, Cime Bianche Laghi e Plateau Rosa si andranno ad aggiungere le seggiovie Plan Maison, Fornet, Bontadini con le piste 6, 6.0, 6.00, il tapis roulant di Plan Maison, la pista del Ventina (n. 7) fino a Cime Bianche e la seggiovia Gran Sometta con la pista 12. Poi nelle prossime settimane si aggiungeranno le altre località del comprensorio Cervino Ski Paradise ( Valtournenche, Torgnon e Chamois) per una stagione lunghissima che si protrarrà fino al il 7 maggio 2023. La grande novità di quest'inverno è rappresentata proprio dall'apertura della seggiovia a 6 posti Gran Sometta, un impianto atteso da anni e posizionato in uno snodo cruciale tra le piste di Valtournenche e l'area sciistica di Breuil-Cervinia/Zermatt. La seggiovia di ultima generazione con cupola di protezione, sostituisce la preesistente sciovia, velocizzando notevolmente il passaggio tra i diversi settori del Cervino Ski Paradise e coprendo in 4 minuti il tragitto di 1’163 metri che conduce ai 3’093 metri della stazione di arrivo. L'altra novità di stagione è la pista n. 34 che collegherà la località di Cielo Alto alla partenza degli impianti di risalita di Cervinia e la realizzazione di un tapis roulant coperto per bambini e principianti al Campetto di Cretaz. E se per il “Matterhorn glacier ride II”, l’avveniristica funivia trifune che farà spola fra la stazione del Piccolo Cervino (in Svizzera a oltre 3.800 metri) con la stazione Testa Grigia a Plateau Rosa (in Italia) si dovrà attendere probabilmente l'estate, il collegamento sci ai piedi tra Zermatt e Cervinia resta una delle esperienze da fare in un comprensorio che copre circa 300 km di piste e che già da anni permette di sciare su entrambi i versanti.

