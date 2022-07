Cervino CineMountain - Val D'Aosta

C'è fermento attorno alla 25°edizione del Cervino CineMountain, il festival del cinema di montagna più alto d'Europa in programma a Cervinia e Valtournenche dal 6 al 13 agosto. Ed ha preso forma il puzzle della cinquina dei Grand Prix des Festivals Conseil de la Vallée d'Aoste che si contenderanno quello che è ormai noto come “l'Oscar” per il cinema di settore: i film selezionati sono After Antartica di Tasha Van Zandt, Gaucho Americano di Nicolás Molina, Here i am, again di Polly Guentcheva, La casa rossa di Francesco Catarinolo e Torn di Max Lowe. Alla giuria, formata quest'anno dal “Mago” del free climbing Maurizio “Manolo” Zanolla, dall'organizzatrice del Bansko Film Festival Alexandra Petrova, e dal produttore e fondatore della Samarcanda Film Leonardo Barrile, spetterà il difficile compito di scegliere il film che ha raccontato in maniera più empatica, fedele e innovativa la vita attorno, dentro o in relazione alle Terre Alte del mondo.

8/11 10/11 Menu