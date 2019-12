Ces 2020, Bosch apre la strada alla nuova generazione di interfacce utente a bordo delle auto Al Ces di Las Vegas (07-12 gennaio 2020) Bosch Sensortec lancia un innovativo sistema Light Drive ottico per smart glass utile anche per limitare e distrazioni alla guida di Giulia Paganoni

2' di lettura

Bosch Smartglasses Light Drive è una tecnologia werable di dimensioni ridotte che offre un'esperienza visiva nitida, con immagini brillanti sempre a fuoco, anche con esposizione diretta alla luce del sole. Il sistema utile anche per ridurre le distrazioni alla guida e avere sott'occhio indicazioni stradali o le notifiche.

Bosch Sensortec, unico fornitore di sistemi end-to-end dotati di questa tecnologia retinica Light Drive, può sfruttare questa posizione offrendo un'ampia gamma di dispositivi e soluzioni complementari. La soluzione Bosch Smartglasses Light Drive sarà disponibile per la produzione in serie a partire dal 2021.

Sicurezza alla guida senza rinunciare all'informazione

A oggi, queste applicazioni sono state limitate principalmente ai dispositivi con display fisici quali smartphone o smartwatch. Gli smart glass, invece, vanno oltre limitando anche i comportamenti socialmente poco gradevoli, come controllare ossessivamente il telefono. Infatti, il sistema consente di visualizzare le informazioni disponibili a mani libere in un formato minimalista, risultando ideale per applicazioni come navigazione, telefonate e notifiche, per esempio avvisi, promemoria e piattaforme di messaging come WhatsApp e WeChat.

Un'applicazione, quindi, utile anche alla riduzione della distrazione alla guida legata all'uso dello smartphone o di altri dispositivi. Inoltre, forniscono indicazioni per la navigazione lasciando le mani e il campo visivo liberi. La nuova tecnologia promette di ampliare l'ambito d'applicazione e la disponibilità di app e informazioni, abbinate all'accesso istantaneo a dati rilevanti, social media e controllo intuitivo della riproduzione audio.

Come funzionano

Uno scanner di luce collimata basato su un sensore (Mems) all'interno del modulo Bosch Smartglasses Light Drive scansiona un elemento olografico (Hoe) integrato nella lente degli smart glass. Questo, ridireziona il fascio di luce sulla superficie della retina umana, disegnando direttamente un'immagine sempre a fuoco.