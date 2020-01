Ces 2020: la carica della tecnologia “discutibile”, ecco cosa ci riserva il futuro

Block On Block – il cellulare che usa la blockchain

La tecnologia della blockchain è sicuramente molto flessibile, ma non ci saremmo mai aspettati di trovarla applicata ai cellulari. Block on Block sfrutta la blockchain per rendere inrintracciabili e non intercettabili le chiamate. In pratica, invece di instradare la voce verso una infrastruttura controllabile come quella dell'operatore mobile o del fornitore di servizio di chiamata vocale, usa un sistema distribuito blockchain.

Mateo – il tappetino da bagno che ti pesa senza fartelo pesare

Secondo i creatori di Mateo, la gente non si pesa abbastanza. Questo succede perché si sentono a disagio nel dover intraprendere un'azione che gli porterà cattive notizie. Per questo, Mateo ti pesa appena esci dalla doccia, mentre sei fermo ad asciugarti un momento prima di procedere con le altre operazioni del dopo doccia. Raccoglie una grande quantità di dati, come massa corporea e postura, e te li mette a disposizione sullo smartphone per correggere le abitudini errate.

BeamAR – la lampada che porta la realtà aumentata sul tavolo di casa

BeamAR è un lampadario che incorpora una videocamera e un videoproiettore. Tramite la videocamera capisce cosa sta inquadrando, riconoscendo gli oggetti, e usando il videoproiettore mostra sul tavolo ogni tipo di informazione coerente. Al momento, non ci sono applicazioni, ma mettono la loro tecnologia a disposizione di chi voglia sviluppare applicazioni.

StopSkate – Per chi ha paura della velocità mentre pattina

StopSkate è un dispositivo pensato per chi impara ad andare sui pattini o su chi non ha troppa fiducia nelle sue capacità di atleta a rotelle. Si monta di fianco alle ruote di un pattino e tramite un pulsante senza fili attiva un sistema di frenata simile a quello delle bici che, per attrito, ferma la corsa del patttinatore. Purtroppo, il dispositivo costa molto più del tipico paio di pattini per principianti essendo a disposizione in due versioni: una da 245 euro e un'altra, per pattinatori pesanti, da 299.

Flying Gondola, l'auto volante ancora un po' cruda

Quando si parla di auto volanti, si pensa a cose tipo la Delorean di Ritorno al Futuro 2. Per il momento, dobbiamo accontentarci di cose che potremmo chiamare “scooter volanti”: monoposto e dall'aspetto poco accattivante come questa Flying Gondola. Considerato che nella maggior parte dei Paesi è un problema far volare un drone da poche centinaia di grammi, siamo curiosi di vedere come si evolverà la legislazione per permettere (se mai lo farà) questo tipo di applicazioni.