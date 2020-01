Ces 2020, Fca pronta a svelare una concept car elettrica che anticipa una futura Jeep di Corrado Canali

Per la prima volta al Ces 2020 il Gruppo Fca presenta un conceot di una futuro vettura elettrica destinata a far parlare di sè già nei prossimi anni. Si tratta del Airflow Vision l'interpretazione del Gruppo italo-americano di un futuribile veicolo premium con il massimo della tecnologia disponibile. A bordo, infatti, guidatore e passeggeri, dispongono di diversi schermi, tutti personalizzabili oltre che in grado di interagire fra loro, per comunicare, ma anche per richiedere informazioni o semplicemente per passare il tempo a bordo nel modo migliore. Da segnalare che la base meccanica del concept è offerta dalla Chrysler Pacifica PHEV che assicura una grande abitabilità interna, altro elemento fondamentale insieme a quello dell'interazione tecnologica, intorno al quale ruotare lo sviluppo del concept Airflow Vision in vista del modello finale. A fare gli onori di casa all'ormai imminente Ces 2020non poteva che essere il brand premium a “stelle e strisce” del Gruppo Fca e cioè Jeep che innanzitutto annuncia il sigla “4xe” che da ora in poi identificherà tutti i modelli elettrificati del brand.

Da segnalare che i primi ad utilizzarla saranno le varianti plug-in di Renegade e della Compass, già anticipate al Salone di Ginevra dell'anno scorso a cui si aggiungerà a Las Vegas la versione plug-in del Wrangler.

I tre modelli che saranno esposti allo stand di Fca sono il primo passo verso una profonda rivoluzione delle gamme di tutti i brand del Gruppo che, infatti, entro il 2022 porterà al debutto di 30 modelli elettrificati in attesa che fusione con PSA porti ulteriori vantaggi alla strategia già annunciata. Sempre a proposito di Jeep, alla rassegna di Las Vegas sarà presente il Jeep Adventure VR Experience con un esemplare della nuova Wrangler 4xe che riprodurrà l'esperienza di guida virtuale sulla mitica salita Hell's Revenge nel Moab, dove Jeep da sempre testa tutti i suoi nuovi modelli. Per la prima volta, infine, Fiat espone negli Usa la show car Centoventi con suo bagaglio di tecnologia che si porta al seguito.

