CES 2020, le novità auto più interessanti al salone hi-tech di Las Vegas 2020

Pur non essendo ancora un vero e proprio salone dell'auto il Consumer Electronic Show, ormai noto più semplicemente come il Ces di Las Vegas (7-10 gennaio) è ormai l'occasione scelta anche dalle Case d'auto per dimostrare ai potenziali acquirenti che stanno lavorando al futuro della mobilità. Più di 160 sono le aziende di tecnologia con ricadura nel settore automotive, ma anche 10 fra i più importanti costruttori, partecipano all'edizione di quest'anno anche con l'obiettivo di stringere collaborazioni o magari di reclutare talenti tecnologici e ingegneristici difficili da trovare altrove. Presenti anche importanti top manager del settore automobilistico, tra cui il Ceo di Daimler Ola Kallenius, il Chief Technology Officer di Ford, Ken Washington e il responsabile di ricerca e sviluppo di Bmw, Klaus Frohlich. Ecco un'ampia carrellata di quello che i brand del settore automotive, mostrano all'edizione 2020 del Ces.