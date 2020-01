Ces 2020/Bmw introduce il sistema Android Auto

A partire da luglio sarà offerto su tutte le vetture Bmw, ma anche sule Mini. Il risultato sarà che i possessori di uno smartphone Android potranno collegarlo all'infotainment dell'auto per utilizzarlo anche quando sono al volante. Il collegamento avverrà in modalità wireless e senza, dunque, fili. Per l'annuncio il bran ha scelto il Ces dove Bmw presenta anche la “show car” i3 Urban Suite che ha subito una trasformazione degli interni con l'obiettivo di creare un inedito luogo per rilassarsi, servirsi degli intrattenimenti multimediali o concentrarsi sul lavoro in un ambiente oltre che silenzioso anche privato.