Ces 2020/Bosch punta ad azzerare l'incidentalità

Un occhio elettronico, gestito dall'intelligenza artificiale, servirà nei prossimi anni a sorvegliare, sia pure nel pieno rispetto della privacy di tutti, sia il comportamento del guidatore che dei passeggeri oltre a rilevare dei momenti di distrazione o di sonnolenza, in modo da trasformare l'auto in un sistema salvavita. Questo importante miglioramento della sicurezza nella circolazione rappresenta una delle prime applicazioni estensibili ai modelli prodotti in grande serie del programma che Bosch svilupperà nei prossimi anni e che ha come obiettivo di azzerare completamente l'incidentalità sulle strade.