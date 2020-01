Ces 2020/Bridgestone e le gomme senza aria

La gamma di pneumatici Airless di Bridgestone, ovvero pneumatici che non prevedono la presenza dell'aria al loro interno e si pongono quindi come la soluzione perfetta per la cosiddetta “mobilità estesa” è la novità del produttore giapponese al Ces. Questo tipo di coperture, infatti, è caratterizzato da caratteristiche inedite come il battistrada e una struttura altamente resistenti che abbinate ad un design specifico, hanno lo scopo di eliminare definitivamente la necessità di gonfiaggio, azzerando di conseguenza non soltanto i tempi di inutilizzo della gomma, ma che i rischi dovuti alle forature.