Ces 2020/Fca espone il concept Airflow

Per la prima volta al Ces 2020 il Gruppo Fca presenta un conceot di una futuro vettura elettrica destinata a far parlare si sè nei prossimi anni. Si tratta del Airflow Vision l'interpretazione del Gruppo italo-americano di un futuribile veicolo premium con il massimo della tecnologia disponibile. A bordo, infatti, guidatore e passeggeri, dispongono di diversi schermi, tutti personalizzabili oltre che in grado di interagire fra loro, per comunicare, ma anche per richiedere informazioni o semplicemente per passare il tempo a bordo nel modo migliore.