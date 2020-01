Ces 2020/Honda comunicazione più sicura a bordo

Il costruttore giapponese presenta le tecnologie sviluppate congiuntamente dall'incubatrice Honda Xcelerator e le startup focalizzate sul miglioramento dell'ergonomia sul posto di lavoro e dell'efficienza produttiva. Honda espone al Ces di quest'anno i dispositivi esoscheletro oltre ad un assistente personale ad attivazione vocale che è basato sull'intelligenza artificiale e sviluppato insieme con SoundHound. Honda mostra anche la sua tecnologia Smartphone as Brain che consente agli automobilisti di poter utilizzare, sia pure in totale sicurezza, i loro telefoni anche mentre si trovano in viaggio.