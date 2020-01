Ces 2020/Hyundai ridisegna la mobilità individuale

La Casa automobilistica coreana rivela al Ces nuovi dettagli su un concetto di veicolo volante oltre ad un inedito concept personalizzabile con potenzialità di guida autonoma. Hyundai ha da tempo dichiarato di voler diventare un “fornitore di soluzioni di mobilità intelligente” entro il 2025 e investirà oltre 50 miliardi di dollari in auto elettriche e a celle a combustibile, oltre che nella guida autonoma, nei taxi volanti e come detto nei servizi di mobilità. Una scelta a tutto campo che servirà al Gruppo coreano che come noto comprende oltre a Hyundai anche il brand Kia di offrire un'opportunità unica per i suoi futuri clienti.