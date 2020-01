Ces 2020/Land Rover con la nuova Defender

Fra i debuttanti a Las Vegas c'è il nuovo Defender. Lo storico fuoristrada, rinato in chiave moderna è anche il modello di Land Rover più tecnologico di sempre. Al Ces il Defender sia nella versione da 110 è esposto nello stand Qualcomm, mentre un secondo esemplare nella variante più compatta da 90 è visibile, invece, presso lo stand Blackberry QNX. Di Qualcomm è, infatti, il processore che equipaggia il nuovo Defender, mentre il sistema operativo per il rinnovato suv porta la firma della divisione QNX automotive di Blackberry. Il debutto sul mercato del Defender è previsto in primavera.