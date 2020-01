Ces 2020/Mercedes e l'intrattenimento del futuro

Mercedes presenta in anteprima mondiale un inedito concept che ha anticipato sarà in grado di “immaginane una forma completamente nuova di interazione tra uomo, tecnologia e natura”. Un progetto realizzato con un partner di punta nel settore dell'intrattenimento. In aggiunta espone modelli EV della famiglia EQ. Presente al Ces di quest'anno anche il Ceo di Mercedes Ola Kellenius che ha annunciato il programma di introdurre una flotta di 10 veicoli elettrici entro il 2022, a partire dal crossover elettrico compatto EQC che sbarcherà oltre che in Europa negli Stati Uniti nel 2021.