Ces 2020/Nissan e il concept Ariya a zero emissioni

Al Ces di Las Vegas Nissan presenta la sua visione sul futuro della mobilità. In particolare, tra i padiglioni della rassegna, la Casa giapponese è presente con numerose attività e dimostrazioni, dal concept a zero emissioni Nissan Ariya e le diverse tecnologie che ha portato al debutto in grado di rendere la vita a bordo di un'auto sempre più emozionante. Allo stand di Nissan, i visitatori del Ces possono sperimentare in prima persona il concetto di omotenashi, l'autentica ospitalità giapponese. E toccare con mano novità come la Leaf+ e l'auto di Formula E.