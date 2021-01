Ces 2021, Harman trasforma l’abitacolo dell’auto Harman ha presentato a Las Vegas gli Experience Concept con i progetti Gaming Intense Max, Creator Studio e Drive-Live Concert di Simonluca Pini

Vivere le auto e non solo guidarla. È questo l’obiettivo delle novità presentate da Harman all’edizione 2021 del Ces di Las Vegas. L’azienda americana posseduta da Samsung ha infatti svelato gli Experience Concept (ExP), tre proposte hi-tech pensate per le auto del futuro a guida largamente autonoma. I tre progetti - Gaming Intense Max, Creator Studio e Drive-Live Concert –mostrano come le tecnologie connesse possono ridefinire l'esperienza in auto per i consumatori e creare nuove opportunità per le case automobilistiche. Oltre a queste tecnologie Samsung ha svelato all’interno del Digital Cockpit 2021 la novità Automotive Samsung Health, in grado di monitorare lo stato di salute dei passeggeri, e il sistema 360 Vision Monitoring System: durante la guida sfrutta 4 telecamere e il deep learning per riconoscere veicoli e pedoni in prossimità dell’auto con l’obiettivo di ridurre i possibili incidenti.

Harman Ces 2021, Experience Concept

I tre progetti - Gaming Intense Max, Creator Studio e Drive-Live Concert - sono stati realizzati unendo le soluzioni tecnologiche sviluppate da Harman tra cui la piattaforma di elaborazione, la piattaforma di fornitura dei servizi Ignite (SDP), le tecnologie audio, Harman Ota, Harman Ignite Store e i display Oled, Qled e Lcd prodotti da Samsung. Partendo da Gaming Intense Max troviamo schemi Oled e Qled per offrire un'esperienza di gioco immersiva, eliminando, grazie alla tecnologia ClearChat, i rumori di sottofondo e non disturbare gli altri passeggeri grazie altoparlanti integrati nel poggiatesta. Con Drive-Live Conecpt l’auto si trasforma in una vera e proprio “concerto all’aperto”, grazie alla qualità audio garantita dai diffusori a bordo e dai file in cloud riprodotti attraverso connessione 5G. Con Creator Studio, invece, Harman ha realizzato un sistema in grado di registrare video live con telecamere multiple, modificando di conseguenza l'acustica interna e l'illuminazione dell'abitacolo. A tutto questo si aggiunge la possibile di editing dei contenuti direttamente dalla vettura.

