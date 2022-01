Ces 2022: Nft, Micro Led e cloud gaming. Ecco le novità di Samsung per i televisori

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Primi botti in attesa del Consumer Electronic Show che quest’anno nonostante alcune defenzioni importanti si terrà come di consueto a Las Vegas. Samsung rinnovato la linea di TV MicroLED presentata un anno prima . Con questa tecnologia, spiegano gli ingegneri coreani «tutti i 25 milioni di LED utilizzati sui TV in questione sono in grado di produrre colori e luci proprie, con neri perfetti, colori precisi e livelli di luminosità elevati». I Tv offrono anche una profondità della scala di grigi a 20 bit in tre formati: da 89, 101 e 110 pollici, tutte 4K con refresh rate fino a 120Hz. I nuovi TV MicroLED, inoltre, sono anche compatibili con l’HDR10+ e l’AMD FreeSync Premium

Ecco gli Nft sul piccolo schermo

Molte le modifiche software, per esempio è stata rinnovata l’interfaccia che anche nel 2022 continuerà a essere gestita dal sistema operativo proprietario Tizen. Ma la novità più modaiola è l’introduzione di una pattaforma per gli Nft. Samsung è il primo grande produttore ad averci pensato. Si tratta di un marketplace che dovrebbe permettere di visualizzare e acquistare questa nuova forma d’arte digitale. Sarà disponibile presto per la gamma di MicroLed, Neo Qled e The Frame del gruppo coreano. Su questi, sarà possibile navigare tra i principali siti che offrono Nft e aggiungere le opere alla propria collezione personale, che farà da sfondo ai televisori, quando non utilizzati, grazie alle funzionalità artistiche che contraddistinguono le tre famiglie di modelli. Come spiegato da Samsung, chi possiede già dei contenuti Nft può aggiungerli alla piattaforma di aggregazione, e usarli come sfondo. Il colosso osserva inoltre che la sua tecnologia di “calibrazione intelligente” può regolare automaticamente le impostazioni del televisore, in modo che le immagini riprodotte corrispondano alle specifiche della creazione digitale, nel modo più fedele possibile. Se vengono ospiti la si possono esporre le opere sul televisore di casa.

Loading...

Il cloud gaming diventa una app

Sulla scia della rivale Lg, il colosso asiatico rilancia sul cloud gaming annunciando la presenza sui nuovi televisori di app di cloud gaming. Nelle specifico nel 2022 ci sarà Stadia, GeForce Now ed Utomik.L’accesso sarà garantito su alcuni modelli di TV 2022 (la lista ancora non è stata annunciata in via ufficiale). Gli utenti potranno accedervi attraverso il nuovo Samsung Gaming Hub e acquistare direttamente i giochi.Il nuovo Samsung Gaming Hub supporterà anche i controller di PlayStation 5 ed Xbox Series X.