Ces 2022, non solo metaverso, anche salute e lavoro diventano prodotto

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Erano oltre 180mila i visitatori del Consumer Electronics Show nel 2019, e più di 7mila gli espositori. Quella che si è appena conclusa a Las Vegas - con circa 50mila presenze, 2.200 aziende e diversi keynote in streaming - va in archivio come un'edizione in tono minore, con le numerosissime assenze (Microsoft, Google, Lenovo, Meta ed Amazon fra queste) a smorzare gli entusiasmi dell'antivigilia e a riproporre un tema già dibattuto lo scorso anno: kermesse come il Ces o Ifa sono ancora le occasioni in cui fare il pieno di innovazione in campo tech?

Dalla Consumer Technology Association sono convinti che “lo spettacolo deve continuare”, in presenza e virtualmente, perché mai come oggi il digitale è parte integrante della vita delle persone e del business delle aziende. Ma la vera partita si gioca, da tempo, anche su altri palcoscenici.



Loading...

In vetrina, in ogni caso, si sono ammirati prodotti e gadget con intelligenza artificiale di tutti i generi, dalla solita infornata di televisori e smart speaker alle automobili, e si può ragionevolmente affermare che con il Ces 2022 si è aperta di fatto ufficialmente l'era del metaverso. Samsung, per esempio, ha accolto i visitatori nella sua “My House” virtuale per mostrare i suoi nuovi elettrodomestici e Hyundai ha fatto più o meno lo stesso offrendo la possibilità di testare nel cyberspazio le sue nuove concept car.

Se il nuovo mondo online onnicomprensivo prefigurato da Mark Zuckerberg è ancora lontano, una nuova ondata di apparecchi in grado di assicurare un'esperienza di realtà virtuale molto più coinvolgente è invece in arrivo. Agli Oculus Quest 2 di Meta si dovrebbero aggiungere nei prossimi mesi gli occhiali per la virtual reality di Apple, Google e Microsoft e gadget atterrati a Las Vegas come il visore a doppio schermo Vive Flow della taiwanese Htc, che promette massima “immersività” in termini di esperienza d'uso partendo dallo sviluppo simultaneo di software e hardware.

In generale si va verso dispositivi più piccoli ed eleganti, e più comodi da indossare come il gilet wireless indossabile della spagnola Owo, che sfrutta la tecnologia aptica per fornire vibrazioni che simulano le sensazioni recepite dal proprio avatar online. Un altro filone che si annuncia molto caldo nei prossimi mesi è quello dell'intelligenza delle cose, una sorta di Internet of Thing allo stadio successivo, in cui i sensori saranno incorporati anche in oggetti di uso comune (i letti o le vasche da bagno) e l'AI entrerà in gioco per estrarre dai dati comportamentali di una persona indicazioni utili per migliorare il suo benessere mentale e fisico.