Ces 2023, Android Auto Coolwalk: Google rilascia la nuova versione e arrivano le mappe HD

Android Automotive: nuove funzionalità con Google integrato



Anche i veicoli con Android Automotive a bordo, come i modelli proposti da Polestar, Chevrolet, GMC, Cadillac e Renault e Volvos, ottengono nuove funzionalità. Queste auto hanno ora integrato Google Assistant, Google Maps e altre app di Google Play direttamente sullo schermo dell’auto senza la necessità di collegare uno smartphone. Presto, secondo Google, avranno anche l’app di YouTube.



In occasione del CES 2023, Google ha dotato questa versione di nuove funzioni. La prima riguarda l'app Waze che è ora “ disponibile in veicoli Renault selezionati “ e sarà successivamente disponibile in più auto abilitate per Android Automotive.



Le nuove mappe HD di Google sono ora disponibili per le case automobilistiche che utilizzano Google Automotive Services, a partire dalla Volvo EX90 e dalla Polestar 3. Il nuovo aggiornamento, come spiega Google, fornisce “dettagli stradali precisi come segnaletica orizzontale e ostacoli per supportare le case automobilistiche che offrono guida assistita e autonoma”.



