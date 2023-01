Ces 2023: le automobili ancora star dello show perché sono perfette per la tecnologia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è una novità, le auto hanno rubato la scena della più importante fiera di tecnologia del mondo, il CES di Las Vegas, già da qualche anno, relegando PC e televisori a un ruolo di secondo piano. Ma perché? Perché la tecnologia è in grado di stupire finché può farci sognare e questa capacità è ormai stata persa dai vecchi dominatori del CES.

I televisori sono uguali a loro stessi da tempo (diventano sempre più belli, ma senza rivoluzionare nulla) mentre i PC sono ormai una commodity del mondo lavorativo, soppiantati in tantissimi campi da smartphone e tablet, nonostante qualche tentativo di innovazione da parte di produttori.

L'auto, invece, è la regina incontrastata del sogno fantascientifico. Quelle che possiamo comprare oggi sono belle, certo, e piene di gadget tecnologici, ma quelle di domani promettono controllo vocale, propulsione elettrica pulita, intrattenimento in ogni istante, comodità sfrenata e schermi. Schermi enormi, schermi che vanno da una portiera all'altra, schermi per l'intrattenimento sui sedili frontali rivolti verso i passeggeri posteriori, schermi per gli specchietti retrovisori, schermi che mostrano tutto quello che c'è attorno all'auto e non solo dietro… insomma, nei prototipi che abbiamo visto qui al CES (Sony/Honda, Qualcomm, BMW, Stellantis e così via) nelle auto si sta verificando quello che era stato previsto per le case, ma che l'arrivo degli smartphone ha spazzato via: una proliferazione di monitor che non lascia scampo alla vista e che, grazie alla moderna sensibilità per il bello, diventano motivi di decoro degli interni. I materiali ricercati, ma sempre uguali a loro stessi una volta scelti dal concessionario, non esisteranno più. A seconda del nostro umore, l'interno della nostra auto sarà una foresta, il cuore di un buco nero, una barriera corallina, un'opera astratta e mille altre cose, senza mai allontanarsi granché dal nostro garage.

E poi c'è Bmw, con la sua carrozzeria cangiante: un'auto che cambia colore o addirittura motivi colorati mentre si muove. Immaginate un computer o una TV che può cambiare il suo aspetto mentre voi vi pavoneggiate alla sua guida? No, solo un'auto può gonfiare l'ego di una persona fino a scoppiare e questa caratteristica da sola basterebbe a far comprendere perché sono le quattro ruote ad alimentare i sogni di tutti, ma non finisce qui.

Le piattaforme di elettrificazione, per correre senza far rumore, e di intrattenimento a bordo si moltiplicano e il cuore di una delle piattaforme più in voga al momento, quella Snapdragon, arriva direttamente dal mondo degli smartphone, portando con sé la potenza necessaria per controllare decine di schermi, usare l'intelligenza artificiale e tenere l'auto costantemente connessa alla grande Rete. Rete che servirà per alimentare di contenuti gli schermi di cui abbiamo parlato, destinati a intrattenere passeggeri che guarderanno sempre meno fuori dal finestrino (a meno che questo non venga sostituito da uno schermo anche lui) e sempre più a film, serie tv, documenti da finalizzare per lavoro, colleghi in videoconferenza o punti di interesse lungo il percorso. E poi c'è l'ultima frontiera dei monitor: quelli che non si vedono.