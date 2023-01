Ces 2023, debutta Bmw Dee: la prima auto che cambia colore digitalmente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Las Vegas - Si chiama Dee, anzi Bmw iVision Deebed è la prima auto che cambia colore al mondo. E lo fa in modo digitale con una vernice speciale, evoluzione di quella che lavorava in bianco e nero sulla show car Bmw iX Flow.

Bmw Dee è stata presentata in anteprima dl Ces di Las Vegas ed è un’avveniristica berlina di medie dimensioni che introduce un nuovo linguaggio di design molto più essenziale dell’attuale.

Il nome Dee è l’acronimo di Digital Emotional Experience ed è proprio questo l'obiettivo della nuova concept Bmw: realizzare un sorta di legame ancora più forte tra i passeggeri e le auto del futuro. Le funzioni digitali, infatti, nei prossimi anni andranno ben oltre il controllo vocale o anche i sistemi di assistenza alla guida che oggi utilizziamo.

L'avanzato Head-Up-Display presente sulla iVision Dee, ad esempio, si estende per l'intera larghezza del parabrezza, offrendo un'anticipazione della futura generazione di modelli del brand. A partire dal 2025, infatti, questa innovazione sarà disponibile sui modelli della Neue Klasse, il primo dei quali verrà svelato alla Salone IAA di Monaco di Baviera in programma a partire dal 5 di settembre. Ma non solo, la show car introduce concetti di intelligenza artificiale che, teoricamente, dovrebbero garantire un nuovo livello di interazione tra umani e automobile, macchina che diventerebbe così un companion digitale nella vita reale.