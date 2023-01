Ces 2023: debutta Holon il mover a guida autonoma firmato Pininfarina

Ascolta la versione audio dell'articolo

La multinazionale austrica Benteler ha lanciato il nuovo brand Holon per rilanciare le proprie ambizioni nel business globale della mobilità autonoma ed elettrica per la mobilità del futuro. Il nuovo minibus, progettato assieme all'italiana Pininfarina e presentato al Consumer Electronic Show 2023 di Las Vegas, è in grado di spostarsi autonomamente per le strade cittadine, con una velocità massima di 60 km/h e con un'autonomia di circa 290 chilometri.

Il mover è stato espressamente progettato per i servizi on-demand, come il ride-pooling e il ride-hailing, così come i normali servizi di linea. Il primo progetto pilota è già stato annunciato: verrà avviato in Germania con la Hochbahn di Amburgo, la seconda più grande società di trasporto pubblico del Paese. Negli Stati Uniti, la sperimentazione dei primi veicoli sarà invece affidata al fornitore di soluzioni per la mobilità Beep. Altre aree di applicazione e futuri clienti includono istituzioni private come università, aeroporti, e parchi nazionali.

Autonomo, digitale e sostenibile

Il mover è dotato di guida autonoma di livello 4 basata su Mobileye Drive, il primo sistema commerciale del settore, ed è aggiornabile Over The Air. La scalabilità del veicolo è garantita da un tris di caratteristiche che lo aiutano a prendere le giuste decisioni lungo il tragitto: un sistema di rilevamento avanzato che utilizza diversi sensori ridondanti, una tecnologia di mappatura innovativa e un modello formale.

La sostenibilità è parte integrante del progetto Holon, non a caso il mover utilizza una trazione elettrica e durante tutto il processo di sviluppo è stata data grande attenzione all'uso di materiali sostenibili.

Progettato per la massima inclusività

Il veicolo si fa notare per il design asimmetrico che combina massima funzionalità, riconoscibilità e inclusività. Il minibus è stato infatti concepito con uno spazio adeguatamente ampio per ospitare un massimo di quindici passeggeri e una carrozzina. La disposizione dei posti a sedere, leggermente sfalsata, vuole offrire un senso di privacy e soddisfare al contempo tutti i requisiti di sicurezza