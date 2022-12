CES 2023 al via: ecco i brand automotive in vetrina al salone della tecnologia di las vegas

Hyundai al Ces 2023 con Mobis: nuove tecnologie per la mobilità

Stando alle prime informazioni, Hyundai Mobis presenterà le ultime novità al CES 2023, tra cui ricordiamo una nuova tecnologia di convergenza ottimizzata per i veicoli appositamente costruiti (Pbv). Con il tema ’Hi! For a Better Tomorrow!’, Hyundai Mobis presenterà, per la prima volta, i nuovi modelli di concept Pbv M.Vision TO e M.Vision HI.

Qualcomm in vetrina al Ces 2023 con i chip per l'auto

Qualcomm si è orientata verso il settore automobilistico al CES, quindi ci aspettiamo di sentire parlare delle soluzioni Snapdragon Digital Chassis e Snapdragon Cockpit.

Marelli al Ces 2023 con le superfici smart

A Las Vegas, Marelli presenterà le ultime innovazioni per co-creare il futuro della mobilità. Infatti, i visitatori saranno chiamati a toccare con mano le ultime soluzioni tecnologiche e di creare il proprio veicolo.

Marelli presenterà inoltre le soluzioni Smart Surface che valorizzano la personalità del veicolo e la user experience. I visitatori, infatti, avranno modo di esplorare in prima persona il naturale punto di incontro tra le innovative soluzioni di elettronica e i più elevati standard di design degli interni grazie alle soluzioni Smart Surface. Attraverso il Digital Design Studio, i materiali in esposizione e la demo interattiva del cockpit, i visitatori potranno sperimentare dal vivo le opzioni interattive, informative e decorative. Le superfici “intelligenti” interattive rappresentano una soluzione ottimale per la perfetta integrazione del software nell'abitacolo del veicolo, assicurando al contempo originalità, funzionalità e stile. Questa soluzione aumenta inoltre sensibilmente il livello di sicurezza interno all'abitacolo, offrendo opzioni di riconoscimento vocale ed eliminando i pulsanti meccanici, sostituiti da pulsanti aptici. Le superfici intelligenti informative forniscono avvisi e informazioni personalizzabili al conducente o al passeggero senza rinunciare all'estetica. Le superfici intelligenti decorative sfruttano l'illuminazione per portare l'abitacolo a un livello di ricercatezza superiore.

Italdesign: un nuovo concept in vetrina la Ces 2023

L'azienda italiana, fondata nel 1968 da Giorgetto Giugiaro, è pronta a “sbancare” a Las Vegas con un nuovo concept: Climb-E. Si tratta di una show car che mostra il futuro della mobilità attraverso soluzioni innovative.