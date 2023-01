Ces 2023, Volkswagen svela a Las Vegas la berlina elettrica ID.7

Ascolta la versione audio dell'articolo

La ID.7 debutta al salone della tecnologia Ces di Las Vegasa ed è la prima berlina elettrica di Volkswagen. Si tratta di un ulteriore passo avanti anche nello sviluppo della piattaforma Meb che ha già dato vita prima alla ID.3 e successivamente alle ID.4 e ID.5. Per il momento si è presentata ancora camuffata nelle forme, pur svelando una parte delle numerose e innovative soluzioni che si porta al seguito molte delle quali naturalmente saranno adottate dalle future elettriche del costruttore made in Germany.

Si presenta con una mimetizzazione intelligente

Di inedito la ID.7 propone innanzitutto una vera e proprio sorta di mimetizzazione intelligente costituita da 40 strati di vernice e una superficie divisa in 22 aree elettroluminescenti che sono controllabili a distanza. Collegando, infatti, la vettura a un impianto audio, la vernice s'illumina a ritmo di musica, con un effetto finale non soltanto di grande impatto estetico che già non passerà inosservato, ma funzionale ad una dotazione che è a dir poco avveniristica.

L'aerodinamica alla base dell’autonomia di 700 km

Fedele alle forme della concept ID. Aero che l'aveva preceduta nei mesi scorsi, la nuova ID.7 riprende la cura maniacale dell'aerodinamica e soprattutto la sfrutta per offrire un'autonomia che potrà raggiungere fino a 700 km. Anche grazie a tante piccole attenzioni come le prese d'aria anteriori che convogliano il flusso lungo i lati della carrozzeria nella maniera ideale per potere ridurre il Cx della vettura che per un’elettrica risulta una delle soluzioni più ideali.

Porta al debutto anche una nuova interfaccia

Al Ces Volkswagen ha svelato anche i primi dettagli relativi agli interni del nuovo modello: sulla ID.7, infatti, fanno il loro debutto sia un nuovo display della strumentazione che un head-up a realtà aumentata a sua volta mai visto prima sulle elettriche del brand e ancora uno schermo principale da 15 pollici. Completamente cambiati anche i comandi per la climatizzazione ora disponibili nel menu primario a dimostrazione del nuovo corso avviato da Volkswagen.

Bocchette della climatizzazione di tipo intelligente

L'impianto di condizionamento, a sua volta, fa un passo in avanti in termini di utilizzazione intelligente: qui, infatti, le bocchette sono in grado non soltanto di potersi attivare in modalità completamente autonoma quando il conducente si sta avvicinando alla vettura, ma anche di attivarsi per potere regolare la temperatura in maniera più rapida all'interno dell'abitacolo con benefici per il miglior confort offerto a bordo per tutti gli opccupanti della nuova vettura.