CES 2024, AMD presenta i chip dotati di intelligenza artificiale per il mondo automotive

In occasione del CES 2024, AMD, la multinazionale americana produttrice di processori, ha annunciato due nuovi prodotti per il settore automotive e a Las Vegas mostrerà dal vivo le nuove soluzioni assieme ai propri partner. Le due nuove soluzioni annunciate sono il SoC adattivo Versal AI Edge XA e il processore Ryzen Embedded serie V2000A.I nuovi dispositivi AMD ribadiscono l’interesse di AMD nel settore automobilistico e sono progettati per segmenti chiave del mondo Automotive, come l'infotainment, la sicurezza avanzata del conducente e la guida autonoma.

SoC adattivi Versal AI Edge XA

I nuovi Chip aggiungono un motore AI avanzato, che consente di ottimizzare i dispositivi per numerosi sistemi e applicazioni automobilistiche avanzate di prossima generazione, tra cui: telecamere anteriori, monitoraggio in cabina, LiDAR, radar 4D, surround-view, parcheggio automatizzato e guida autonoma. I nuovi Soc sono anche i primi dispositivi AMD a 7 nanometri a essere auto-qualificati, portando un IP rinforzato e una maggiore sicurezza alle applicazioni automobilistiche in cui la sicurezza è fondamentale.

Ryzen Embedded V2000 Series

Permette alle case automobilistiche di offrire migliori prestazioni e multitasking per i sistemi di infotainment e IVX. Alimentano l'abitacolo digitale di prossima generazione, dalla console di infotainment ai display digitali dei passeggeri. L'espansione della serie AMD Ryzen Embedded V2000A porta la prima famiglia di processori x86 auto-qualificati a offrire la stessa esperienza simile a quella dei PC che i consumatori si aspettano dall'intrattenimento domestico e che ora possono godere anche a bordo dei veicoli.

L’intelligenza artificiale è uno dei grandi temi che caratterizza questa edizione del CES, ecco perché AMD ha scelto di presentare qui i propri chip adattivi. Dotati di AI Engine, offrono molti vantaggi per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale, della visione e del segnale. I SoC adattivi Versal AI Edge XA sono infatti in grado di eseguire l'inferenza dell'intelligenza artificiale su grandi quantità di dati e possono essere utilizzati in sensori edge, come LiDAR, radar e telecamere. I motori AI sono in grado di gestire diversi tipi di modelli, come la classificazione e il tracciamento delle caratteristiche. I nuovi SoC sono inoltre in grado di accelerare le applicazioni di calcolo AI ad alte prestazioni, fornendo allo stesso tempo funzionalità di sicurezza e di avanzamento dei progetti automobilistici. I primi dispositivi saranno rilasciati all'inizio del 2024, con ulteriori rilasci previsti nel corso dell'anno.