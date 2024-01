CES 2024, auto e mobilità: novità e tecnologie in vetrina a Las Vegas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Consumer Electronics Show (dal 9 al 12 gennaio) è così grande che è “debordato” dagli originari padiglioni del Las Vegas Convention Center per espandersi in diverse zone della città. Nata come fiera di elettronica di consumo e videogiochi, è oggi una vetrina mondiale così importante che le maggiori aziende automotive, da anni, la scelgono per presentare le proprie novità tecnologiche. quest’anno ci sono però alcune defezioni e fra queste spicca Stellantis, che però il 9 gennaio, farà annunci tecnologici e cercherà di cavalcare, così l’hype della car technology innescata dalla kermesse di Las Vegas pur non partecipandovi. Infatti il gruppo, che è presente negli Stati Uniti con le marche Chrysler, Dodge, Jeep, Ram e Fiat, aveva annunciato a ottobre la non partecipazione di Las Vegas attribuendo la decisione ai costi dello sciopero sindacale United Auto Workers.

Ecco le prime indiscrezioni trapelate su ciò che vedremo al prossimo CES 2024.

Nuovo assistente virtuale per Mercedes

Mercedes -Benz presenterà al CES 2024 la visione di un’esperienza utente iper-personalizzata tramite il rivoluzionario assistente virtuale Mbux. L’assistente vocale “Hey Mercedes” viene infatti portato in una dimensione visiva completamente nuova, grazie alla grafica ad alta risoluzione del motore di gioco Unity. Questa funzione avanzata, alimentata dall’intelligenza artificiale, combinerà i sistemi smart dell’Mbux in un’unica entità e la presenterà con una nuova interfaccia dal design futuristico. Il tutto attraverso il sistema operativo Mercedes-Benz MB.OS, sviluppato internamente, e in grado di offrire un’interazione simile a quella umana “sincornizzata” con lo stile di guida e lo stato d’animo dell’utente. Sempre secondo Mercedes “questo approccio definirà il futuro del lusso digitale”.I visitatori della fiera potranno inoltre ammirare in anteprima il Concept Classe CLA. Basato sull’architettura Mercedes Modular Architecture (MMA) e MB.OS, offre una visione vicina alla produzione della futura famiglia che sarà composta da quattro veicoli. I visitatori potranno infine avere un assaggio del futuro elettrico targato Mercedes con il prototipo camuffato della Classe G elettrica.

LG punterà su sicurezza e soluzioni futuristiche