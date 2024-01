CES 2024, debutta il software defined interior: il nuovo paradigma dell’auto dotata di intelligenza artificiale

Un display olografico supporta l’Assistente Virtuale Marelli, un’avanzata interfaccia uomo-macchina che funge da copilota, creando un’esperienza di guida unica e trasformando l’interazione tra la vettura e i suoi occupanti.Gli interni sfruttano la soluzione basata su profili di personalizzazione di Marelli, consentendo un’esperienza utente su misura. Il conducente può facilmente creare un proprio profilo per definire le impostazioni della vettura, come posizione del sedile, temperatura, illuminazione dell’ambiente, preferenze musicali e illuminazione a terra; il profilo “persona” viene memorizzato nel cloud e può essere applicato a diversi veicoli, garantendo in maniera coerente la stessa esperienza personalizzata su ognuno di essi.

Il software defined interior comprende anche la soluzione CAMEX (Context-Aware Mobility Experience) di Marelli, basata sull’intelligenza artificiale, che consente un’interazione con il veicolo senza eguali attraverso l’analisi dell’intero ambiente, sia all’interno sia all’esterno dell’auto. Sfruttando l’avanzata tecnologia di intelligenza artificiale monoculare 3D per l’abitacolo di Eyeris – che comprende il sistema di monitoraggio del conducente (DMS) “depth-aware” e il sistema di monitoraggio degli occupanti (OMS) – CAMEX analizza il volto, il corpo e le mani degli utenti nello spazio tridimensionale per comprendere comportamenti complessi e riconoscere stati d’animo impercettibili adattando di conseguenza le impostazioni e le funzionalità del veicolo e suggerendo interazioni con l’assistente virtuale.

Anche l’ambiente esterno al veicolo assume un ruolo attivo nel plasmare l’esperienza di guida, offrendo infinite possibilità: dalla regolazione del climatizzatore per ridurre la temperatura in base alle preferenze del conducente in una calda giornata estiva, al suggerimento di una deviazione per una sosta al suo ristorante preferito.La soluzione di Marelli per l’illuminazione dell’ambiente consente un’elevata flessibilità e molteplici opzioni per quanto riguarda la combinazione dei colori, i livelli di intensità e le diverse aree dell’abitacolo per adattarsi alle preferenze degli utenti, anche in abbinamento a superfici decorative e intelligenti. In particolare, se associata al CAMEX si trasforma in una funzionalità di grande impatto per quanto riguarda le interazioni tra gli occupanti e il veicolo.Gli interni integrano perfettamente la piattaforma software defined audio di Marelli, basata sull’architettura centralizzata dell’azienda.

Questo approccio innovativo separa l’amplificatore nelle varie ZCU (Zone Control Units), ottenendo un sistema audio più flessibile ed efficiente. Grazie alla possibilità di controllare fino a 16 altoparlanti, il sistema offre una qualità del suono eccezionale e supporta un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione: gli utenti potranno adattare la propria esperienza scegliendo tra una serie di “preferenze” audio specifiche, sviluppate da aziende leader del settore audio. L

a nuova ripartizione del suono (sound zoning) di Marelli consentirà al conducente di trasformare la vettura nella propria sala conferenze personale. Un sistema ottimizzato di cancellazione del rumore di fondo isola efficacemente la voce da qualsiasi altro suono, compresa la musica in riproduzione, assicurando conversazioni chiare e senza interruzioni in vivavoce anche con passeggeri che non partecipano alla chiamata.La personalizzazione dell’esperienza utente continua nel cloud con il servizio Deep Logger di Sibros e l’analisi dei Big Data.