CES 2024: Goodyear inventa gli pneumatici smart che rendono le auto più sicure

Goodyear ha scelto il CES 2024 di Las Vegas per presentare tre interessanti novità tecnologiche che portano gli pneumatici intelligenti su un nuovo livello in quanto ora sono in grado di dialogare con i sistemi integrati nelle auto, il tutto a beneficio di una maggiore sicurezza in strada.

La prima novità riguarda la collaborazione stretta tra l’azienda produttrice di pneumatici e ZF, attiva nella creazione di sistemi e tecnologie destinate ai veicoli commerciali. Questa partnership prende forma con l’integrazione della suite di tecnologie per pneumatici intelligenti Goodyear SightLine, nell’ecosistema ZF Cubix. Questo software è pensato per il controllo dei veicoli è consente di monitorarne le condizioni. Con Goodyear SightLine tutti i mezzi che già adottano l’hardware ZF Cubix possono ora essere informati dello stato degli pneumatici, ma, soprattutto delle loro prestazioni. Ora infatti i due sistemi che lavorano congiuntamente sono in grado di rilevare prima che si verifichi l’aquaplaning e nel contempo dare consigli sulla velocità da mantenere per migliorare il controllo del veicolo.

E sempre in tema di sicurezza Goodyear e TNO, un’organizzazione olandese dedita alla ricerca, hanno fornito i risultati di un “esperimento” fatto a quattro mani, ovvero integrare la tecnologia degli pneumatici intelligenti nel controller del sistema ABS. Con veicolo di test utilizzato, le due aziende hanno dimostrato come si ottiene un “ABS migliorato” che grazie a informazioni sul tipo di pneumatico e sua relativa usura è in grado di ridurre lo spazio di frenata fino a 1,75 metri rispetto a un veicolo con ABS non collegato alla suite di tecnologie per pneumatici Goodyear SightLine.

Infine, alla kermesse americana, Goodyear ha annunciato di avere integrato i suoi pneumatici intelligenti e relativa suite SightLine nei furgoni di classe 3-7 della flotta di Gatik, azienda che si occupa di logistica B2B autonoma di medio raggio. Gatik ha potuto constatare che, dai test effettuati su diversi tipi di strade reali, i dati relativi alle condizioni stradali e allo stato di usura del battistrada forniti dagli pneumatici intelligenti di Goodyear, li hanno aiutati a migliorare i suoi controller AV. Questo per quanto concerne la rigidità in curva e in frenata, resistenza al rotolamento e carico degli pneumatici. Infatti I dati elaborati dalla tecnologia Goodyear SightLine vengono trasmessi in tempo reale al sistema di guida autonoma d Gatik. Quest’ultimo è stato quindi in grado di adattarsi alle diverse strade in cui sono stati effettuati i test anche in base al carico del furgone che, logicamente, varia durante le consegne. Visto l’esito positivo dei test, Gatik ha deciso di integrare la soluzione avanzata di monitoraggio predittivo delle condizioni stradali di Goodyear nel suo sistema di guida autonoma.