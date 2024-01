CES 2024, Lamborghini Telemetry X Concept: in pista si gira connessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lamborghini ha presentato al Ces di Las Vegas il sistema Telemetry X, un nuovo pacchetto di funzioni connesse pensate per migliorare l’esperienza in pista. Sviluppati in collaborazione con Accenture, Telemetry X è composto da tre sistemi: il Real Time Remote Garage (coach da remoto in tempo reale), il Biometric Data System (rilevamento di dati biometrici) e il Digital Co-Pilot (copilota digitale).

Lamborghini Telemetry X Concept

Il Remote Garage è un’applicazione web che consente, grazie alla tecnologia 5G, di avere sempre a disposizione in tempo reale le registrazioni video delle proprie performance in pista e la telemetria. Immagini e dati possono essere monitorati live da un coach, che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo, per dare al pilota-cliente riscontri e suggerimenti dopo o durante la sessione di guida. Il Biometric Data System rileva alcuni dati biometrici di chi è al volante, tra cui la frequenza cardiaca e il livello di stress, per consentire un più approfondito monitoraggio della performance e fornire riferimenti utili su come perfezionare il proprio training. Entrambi lavorano in sinergia col Digital Co-Pilot, l’assistente vocale proattivo che, comparando sia i dati biometrici sia i dati vettura, dà indicazioni al pilota durante la guida in pista. Il copilota digitale analizza, ad esempio, i tempi sul giro e fornisce indicazioni utili per migliorare traiettorie e punti di frenata, così come informazioni sulle prestazioni della vettura in pista.