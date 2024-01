CES 2024, LG inventa il display che vede solo il passeggero e non il guidatore

Ascolta la versione audio dell'articolo

In arrivo soluzioni di infotaiment ai massimi livelli e senza pericoli per chi siede al volante. Al prossimo Consumer Electronics Show (Ces) che aprirà a Las Vegas il prossimo 9 gennaio LG lancerà infatti un nuovo grande display da collocare in plancia davanti al passeggero che non può essere visto dal conducente.

Questo schermo di nuova generazione implementa la cosiddetta ’tecnologia di controllo dell’angolo di visione’ per evitare distrazioni al conducente e consentire al passeggero - anche durante un viaggio - di guardare un film o partecipare a una videoconferenza. Il nuovo display, si legge nella nota, rientra nelle iniziative di LG per mantenere la sua posizione di ’numero uno al mondo’ nella fornitura di schermi di infotainment ottimizzati per la mobilità del futuro.

Al Ces questo schermo sarà esposto insieme a numerose altre innovazioni realizzate per i futuri veicoli definiti dal software e per quelli autonomi, tutte basate su ciò che il colosso tecnologico coreano chiama la ’screenificazione’ delle automobili. Immaginati e progettatati per consentire i designer di ’riempire’ tutta la plancia , i nuovi display di LG utilizzano la più recente tecnologia Oled per mettere a disposizione del conducente e del passeggero anteriore schermi ultra-HD (come nella recente Mercedes-Benz EQS) e display per i passeggeri posteriori che scendono dal soffitto.

Questa innovativa generazione di schermi utilizza una varietà di nuove tecnologie, tra cui la cosiddetta P-Oled, che aggiunge un rivestimento in plastica per consentire al display di seguire la curvatura del cruscotto dell’auto. Si tratta di una prerogativa che secondo LG afferma non si trova in nessun prodotto sul mercato. LG porterà al Consumer Electronics Show anche un nuovo display head-up che, insieme al quadro strumenti, utilizza la tecnologia 3D per migliorare la percezione visiva da parte del conducente.

LG, tra l’altro è presente in molte vetture, a iniziare da quasi tutti i modelli Renault.