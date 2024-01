CES 2024: Samsung Electronics insieme a Hyundai-Kia e Tesla per connettere auto, mobilità e Internet of Things

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’obiettivo è quello di migliorare la connettività tra spazi residenziali e mobilità tramite il dialogo tra la piattaforma SmartThings Samsung e i servizi Car-to-Home e Home-to-Car delle due Case automobilistiche. Grazie a questo accordo, i clienti di Hyundai e Kia potranno controllare a distanza gli apparecchi digitali tramite comandi vocali e touch attraverso i sistemi di infotainment delle loro auto e, viceversa, potranno controllare a distanza diverse funzioni del veicolo tramite altoparlanti AI, TV e l’app per smartphone del brand coreano.

Ad esempio, nelle calde sere d’estate, prima di arrivare presso la propria abitazione, gli utenti potranno attivare la “Modalità Home” per accendere il condizionatore o il purificatore d’aria installati, avviare il robot aspirapolvere e accendere le luci. Oppure, prima di uscire, sarà possibile attivare la “Modalità Away” per spegnere le luci non necessarie e avviare l’aspirapolvere robot, così da rientrare in un ambiente pulito, oltre a pre-attivare l’aria condizionata del veicolo a una temperatura confortevole.

Il supporto della geolocalizzazione

Nel caso del servizio Car-to-Home di Hyundai e Kia, gli utenti potranno salvare e utilizzare modalità specifiche per ogni situazione, in modo da ridurre al minimo il ricorso al dispositivo durante la guida. Ad esempio, in aggiunta al touchscreen e ai comandi vocali, saranno implementate funzioni automatiche basate sulla posizione.Inoltre, i proprietari di veicoli elettrici potranno utilizzare il servizio integrato di gestione dell’energia domestica di SmartThings per controllare l’utilizzo di energia in casa e nel veicolo e regolare i tempi di ricarica ottimali.Hyundai e Kia già offrono in Corea del Sud servizi Car-to-Home e Home-to-Car attraverso collaborazioni con aziende di telecomunicazione e di costruzioni.

Grazie a questa partnership, il servizio Car-to-Home, già disponibile per device come luci, prese di corrente, valvole del gas, caldaie, aria condizionata e ventilazione, e quello Home-to-Car, disponibile per condizionamento, accensione e gestione delle ricariche del veicolo, saranno ora ampliati per supportare connessioni con una più ampia gamma di dispositivi.Le Case coreane hanno intenzione di espandere i loro servizi anche ai clienti al di fuori della Corea, progettando di fornirli attraverso aggiornamenti over-the-air (OTA) e USB anche per i veicoli esistenti.

Samsung si accorda anche con Tesla

Quasi in contemporanea, Samsung ha annunciato di aver stretto una partnership anche con Tesla per gestire anche i dispositivi della Casa americana tramite la piattaforma SmarThings. Dal secondo trimestre 2024 sarà possibile utilizzare SmartThings Energy di Samsung per tenere sotto controllo i dispositivi Tesla per la ricarica e la gestione dell’energia come Powerwall, Solar Inverter, il sistema di ricarica per veicoli Wall Connector e gli stessi veicoli elettrici del marchio con la T. Una volta collegata all’account Tesla, l’applicazione SmartThings Samsung permetterà di visualizzare le informazioni relative a produzione, accumulo e utilizzo dell’energia elettrica. Sarà inoltre in grado di sincronizzarsi con la funzione per le allerte meteo Storm Watch di Tesla Powerwall, così da poter ricevere gli avvisi relativi ad eventi meteo estremi, come tifoni o tempeste di neve, direttamente sui dispositivi Smart di Samsung.