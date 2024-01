CES 2024, Togg prepara lo sbarco in Italia con il nuovo T10F fastback

I punti chiave T10F fastbak

Non amano chiamarle auto, ma “dispositivi di mobilità intelligente”, stiamo parlando delle vetture altamente tecnologiche della turca Togg. Dopo il successo in patria del T10X, il suo primo e-SUV compatto appartenente al segmento C (177.000 preordini in soli dodici giorni e una richiesta superiore di 13 volte alla produzione), l’azienda turca ha presentato al CES 2024 una vettura che fonde le prestazioni completamente elettriche con un ampio ecosistema digitale. I visitatori del Consumer Electronic Show 2024 possono ammirare al centro dello stand un prototipo di produzione: l’arrivo in Germania è previsto entro fine anno e a seguire altri Paesi tra cui il nostro.

T10F fastbak

La nuova vettura avrà un’autonomia massima di 600 km, variabile in base alla configurazione del sistema di propulsione. Il T10F sarà infatti disponibile in tre versioni: Standard Range a trazione posteriore (Rear-Wheel-Drive, RWD), Long Range RWD e Long Range a quattro ruote motrici (All-Wheel-Drive, AWD). La versione di punta, la Long Range AWD sfrutta 320 kW provenienti da due motori che le permettono di raggiungere i 100 km/h in soli 4,6 secondi.

I modelli RWD saranno dotati di un singolo motore da 160 kW, mentre tutte le versioni beneficeranno di un’eccezionale efficienza aerodinamica grazie a un coefficiente di resistenza aerodinamico (cx) inferiore a 0,23. I modelli Standard Range avranno una batteria della capacità di 52,4 kWh, mentre nelle versioni Long Range arriverà a 88,5 kWh. Su tutti i modelli, la ricarica dal 20 al 80% potrà essere completata in soli 28 minuti. Inoltre, il T10F sarà dotato della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che gli consentirà di essere impiegato per scambiare energia con la rete elettrica. Due gli equipaggiamenti disponibili, V1 e V2, dove il secondo contempla funzionalità di guida autonoma più avanzate e sistemi di sicurezza potenziati.

Costruito sulla stessa piattaforma del T10X, questo secondo veicolo offre un’esperienza di guida più sportiva. Il telaio monoscocca è realizzato in acciaio ad alta resistenza e la stabilità è migliorata da una distribuzione dei pesi attentamente studiata e dal baricentro basso. Grazie alle sospensioni anteriori indipendenti MacPherson e a quelle integral multilink completamente indipendenti al posteriore, Togg afferma di essere riuscita a offrire una combinazione ottimale fra una guidabilità sportiva e dinamica e la capacità di rimanere confortevole nei lunghi percorsi. Avrà un passo di 2.890 mm, un’altezza da terra di 155 mm e peserà fra i 1.939 e i.2.215 kg, secondo la versione scelta.

È equipaggiato con sette airbag di serie, insieme a una serie di Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS) che possono evolvere attraverso apprendimento continuo e l’aggiornamento automatico over-the-air (OTA). Questi includono un evoluto cruise control adattativo con funzionalità stop-and-go che lavora assieme al sistema di rilevamento segnaletico, un evoluto sistema di mantenimento della corsia e l’avviso di abbandono della corsia. Il nuovo device Togg sarà inoltre dotato di telecamera a vista panoramica, di assistenza per gli angoli ciechi, di allerta attenzione del conducente, di controllo elettronico di stabilità avanzato e di assistenza automatica al parcheggio. Il Togg T10F includerà anche l’inedita funzione “Rush Hour Pilot” che consente agli utenti di staccare le mani dal volante nel traffico intenso fino a 15 km/h, facendo procedere autonomamente il veicolo.