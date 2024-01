Ces 2024, Togg mostra la fotocamera che sfrutta l’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Togg è un’azienda turca che produce e commercializza esclusivamente vetture 100% elettriche. Al momento ha a listino un solo modello, il suv T10X, venduto esclusivamente in Turchia. Al CES 2024 ha annunciato una berlina dalle linee filanti, la T10 L sviluppata in collaborazione con Pininfarina, che arriverà anche nel nostro Paese nel 2025.

Tra le caratteristiche innovative di questa vettura un sistema di infotainment evoluto, supportato da un display da ben 41 pollici (da un montante all’latro), e una fotocamera dotata di intelligenza artificiale.

Posizionata appena sopra lo specchietto retrovisore, la fotocamera grandangolare permette di includere tutti i passeggeri in un singolo scatto. Grazie ai 19 differenti algoritmi di intelligenza artificiale, tra cui il riconoscimento delle scene, la correzione automatica della luce, il rilevamento di visi e sorrisi, il tracking degli oggetti e la messa a fuoco automatica, anche le foto più semplici possono essere trasformate in maniera divertente. La vasta gamma di filtri IA a disposizione, può essere applicata con un semplice tocco, permettendo l'accesso a mondi e temi inediti come il cyberpunk, lo spazio, il tema felino o fantasie futuristiche.

L'app della fotocamera con IA è accessibile tramite TruStore, il negozio di app parte dell’ecosistema Truemore, e utilizzabile dal passeggero in qualsiasi momento o dal conducente durante la sosta. Dopo aver scattato le foto, gli utenti potranno esprimere la propria creatività, modificando le immagini prima di condividerle con gli amici attraverso i social media, le app di messaggistica o tramite email.