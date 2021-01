CES2021: Zf accelera il business legato ai dati e alla mobilità sicura ed efficiente A Las Vegas Zf mette in luce la potenzialità dei dati per i business e la società in generale

I dati stanno già guidando la mobilità del futuro e con il nuovo Data Venture Accelerator presentato al CES 2021 di Las Vegas, Zf è pronta a soddisfare le sfide legate allo sviluppo e all’utilizzo ulteriore dei business legati ai dati.

Data Venture Accelerator è un venture hub globale all’interno dell’organismo Innovation e Technology di Zf fondato per ampliare i prodotti che hanno già dimostrato il proprio valore e la fattibilità tecnologica (dalle innovative prove di fattibilità ai prodotti maturi) basati sui Dati. Trasformare tali innovative iniziative in business basati sui dati è l’obiettivo di Data Venture Accelerator. Tre gli elementi principali di Data Venture Accelerator: Venture "Speed- boats", Data Business Centers of Excel- lence (CoE) e Joint Market Team. Poiché sempre più componenti nei veicoli sono dotati di sensori, diventando così intelligenti, i veicoli stessi diventano una fonte enorme di dati. Questo è dato dal fatto che per come sono concepiti i sensori raccolgono i dati che possono contribuire a rendere la mobilità più sicura, efficiente e conveniente.

Oltre a dare vita a nuovi modelli di business questo permette di rendere i dati economicamente accessibili ai clienti che è uno degli obiettivi di Zf. Il valore non è più creato solo sviluppando, vendendo e producendo un prodotto, ma può essere monetizzato attraverso l’intero ciclo di vita separatamente dall’hardware. Monetizzando i dati i clienti possono incrementare gli introiti e rafforzare la propria posizione in un mercato sempre più competitivo.