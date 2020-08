Cesare Romiti ha lavorato anche per la diffusione dell'auto cinese

Fondata nel novembre 2003 proprio da Cesare Romiti, la Fondazione Italia-Cina da allora agisce e supporta istituzioni e imprese per promuovere gli scambi politici, economici, commerciali, scientifici e culturali tra i due Paesi. La Fondazione trae origine, integrando, rafforzando e completando le loro finalità e attività, da due importanti istituzioni attive sin dall'inizio dei rapporti diplomatici tra i due Paesi: la Camera di Commercio Italo Cinese e l'Istituto Italo Cinese. Dai venti soci fondatori, la Fondazione è cresciuta nel tempo e ora conta sedi a Milano, Roma, Pechino e Chongqing, oltre 200 soci e un network di imprese e soggetti istituzionali: società italiane di diversi settori, dimensioni e obiettivi che operano con il mercato cinese e multinazionali cinesi che investono in Italia. L'ultima fatica di Romiti è stata di lavorare per l'auto cinese.