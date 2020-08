Cesare Romiti, più finanza che automobili

Cesare Romiti lo si ricorda come manager esperto soprattutto di finanza, amministrazione oltre che gestione del personale ma non appassionato di automobili. Romiti però ha contribuito alla creazione dell'Iveco, oggi uno dei leader al livello mondiale nel settore dei veicoli commerciali. Mentre per quanto riguarda le decisioni più vicine al prodotto auto va segnalata l'espansione della Fiat in Sud America, il braccio di ferro vinto coi sindacati che portò alla famosa marcia dei quarantamila, l'iniziativa intrapresa da impiegati e quadri per protestare contro il picchettaggio degli operai che avevano bloccato l'attività a Mirafiori. E l'acquisto dell'Alfa Romeo formalizzato nel 1986 e anche l'incremento della partecipazione azionaria in Ferrari dal 50 al 90%. Oltre alla cessione alla Bosch rivelatasi poi un autogol del brevetto del sistema common rail che inventato da Fiat agevolò la grande diffusione del motore diesel.