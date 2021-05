Cesate rivestite a Milano Santa Giulia: la natura è in mostra

4' di lettura

I cantieri come un evento. Le cesate come mostre a cielo aperto, fucina d'arte e cultura. Come progetto di comunicazione e partecipazione. Da Milano a Londra, si moltiplicano le idee creative per raccontare delle storie, spiegare il programma di trasformazione urbana con dei numeri, proporre dei format interattivi per cittadini più curiosi, anche coinvolgendoli.

Tra le iniziative più recenti c’è Human Nature, la mostra di fotografie di Lucas Foglia dedicata al rapporto tra uomo e natura: oltre quaranta...