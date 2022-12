Cessione d’azienda, definizione incerta

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ai fini fiscali, la disciplina del trasferimento del complesso di beni costituenti l’azienda (o un suo ramo), differisce in modo rilevante da quella del trasferimento dei singoli beni che possono costituirla, e la difficoltà di distinguere le ipotesi concrete genera spesso contenzioso. Come dimostrato dall’indagine conoscitiva proposta dal Comitato scientifico del Modulo 24 Iva (lanciata nel corso del webinar del 21 ottobre scorso), il tema è di grande attualità e ha risvolti di tutto rilievo.

Vediamo quali sono i contenuti di alcuni dei principali arresti della giurisprudenza e delle prassi delle Entrate, in attesa che le norme tributarie giungano a definire meglio il concetto. Rinviando alla scheda per alcuni orientamenti della Cassazione, per quanto riguarda le recenti prese di posizione delle Entrate possono essere richiamati i seguenti documenti di prassi:

secondo la risposta a interpello 81/2019, è configurabile come azienda l’insieme dei contratti in essere con i clienti ed i relativi crediti, in assenza di beni materiali e dipendenti. La peculiarità del caso specifico consisteva nel fatto che i servizi ai clienti erano materialmente resi dalla società cessionaria, in forza di un contratto di concessione in essere che determinava una passività patrimoniale ma che sarebbe cessato all’atto del trasferimento;

con la risposta 466/2019 è stato affermato che la cessione della “lista clienti” sarebbe qualificabile come cessione di singolo bene e non di ramo d’azienda, concetto ripreso anche dalla risposta 609/2020;

con la risposta a interpello 151/2022 è stato inquadrato come cessione d’azienda il trasferimento dei marchi di un prodotto farmaceutico, della relativa autorizzazione all’immissione in commercio, del dossier relativo al prodotto e del magazzino residuo alla data di perfezionamento della cessione (in senso conforme anche la risposta 574/2020 su un caso per certi versi riconducibile);