Cessione d’azienda fuori campo Iva anche se prevalgono i beni intangibili

Gli elementi intangibili

Dalla giurisprudenza Ue si desume che l’azienda può essere composta da elementi materiali o intangibili. Questi ultimi possono andare oltre i classici beni immateriali (brevetti, marchi e know how), potendo comprendere contratti di servizio, rapporti di lavoro e di fornitura, diritti e software, per arrivare fino al Metaverso e ai token. In questo senso, non pare possano porsi limiti, potendo configurarsi un’azienda in cui la componente immateriale è prevalente o esclusiva.

L’irrilevanza Iva del trasferimento di un’azienda “immateriale” è prevista dall’articolo 29 della direttiva, secondo cui «l’articolo 19 si applica, alle stesse condizioni, alle prestazioni di servizi». Tale disposizione, ancorché non recepita nell’ordinamento nazionale, pare avere piena efficacia. Quando nel complesso aziendale sono inclusi beni immateriali insieme a beni materiali – per la giurisprudenza, comunitaria e interna, e per la prassi – gli immateriali sono compresi nella nozione di cessione d’azienda (direttiva, articolo 19): il recepimento della disposizione non sembrerebbe necessario, una volta che lo Stato membro abbia esercitato la scelta in base all’articolo 19; né pare sostenibile che tale recepimento s’imponga per il solo caso del trasferimento di un’azienda di soli beni immateriali.

In breve

Concetto di impresa

La sentenza C-497/01 sottolinea che la previsione di esclusione dall’Iva si riferisce «a qualsiasi trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa».

Dunque viene dato rilievo all’impresa, e non all’azienda, e alla sua idoneità allo svolgimento dell’attività.