Cessione o costituzione di una newco

(13705)

Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha chiarito che la data del 31 maggio prossimo non è il termine perentorio per la vendita della compagnia ma “è il termine che viene dato al commissario” Giuseppe Leogrande “per espletare la procedura di cessione” di Alitalia. Ma Patuanelli ha detto che «espletare» non significa vendere, ma solo completare la procedura che può prevedere o la cessione oppure la costituzione di una Newco