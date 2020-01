Cessioni intra Ue, caccia alla prova del trasporto

(mauritius images / AGF)

Con il 1° gennaio 2020 partono le nuove regole Ue per dimostrare la non imponibilità delle cessioni intra Ue. In attesa di chiarimenti, le imprese interessate devono attrezzarsi per la raccolta della documentazione probatoria (Cmr firmato dal cessionario o dal vettore, fattura dello spedizioniere ecc.) richiesta dal regolamento 2018/1912, immediatamente applicabile nella normativa interna anche senza necessità di recepimento da parte del legislatore nazionale.