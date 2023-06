Cetona e Chiusi: parchi archeologici e vita etrusca

Due cittadelle che portano i visitatori indietro nel tempo, in uno scenario naturalistico che ha pochi eguali: la prima è uno dei borghi medievali più belli d'Italia, la seconda è rinomata per il Museo Nazionale etrusco. Cetona sorge alle pendici dell'omonimo Monte e l'antica Rocca domina il centro storico con le sue classiche viuzze e il Museo Civico per la Preistoria. A poca distanza dal paese, in mezzo al bosco, l'attrazione da non perdere è un sistema di grotte che circa 50mila anni fa ospitava l'Uomo di Neanderthal mentre nelle vicinanze si trova l'Archeodromo, un'area dove è stato ricostruito un villaggio preistorico con capanne a grandezza naturale. Clevsie e Clusium sono i nomi in lingua etrusca e romana della Città di Chiusi, una delle più potenti città-stato dell'Etruria settentrionale, che oggi accoglie i turisti con una serie di collezioni archeologiche (ospitate presso il Museo Nazionale) risalenti all'età del Bronzo e il labirinto di cunicoli camminabili che si dirama sotto la cattedrale. Per chi non vuole rinunciare a tenersi in forma anche in vacanza, dall'area naturale protetta del Lago di Chiusi passa il Sentiero della Bonifica, un percorso lungo poco più di 60 km pressoché tutto pianeggiante che arriva fino alle porte di Arezzo, adatto per il trekking o le pedalate in bicicletta.

